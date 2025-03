Chi era Nadia Cassini, l'attrice nata a Woodstock che faceva impazzire Lino Banfi nei film

Addio a Nadia Cassini, icona sexy dei film commedia degli anni '70. L'attrice è morta dopo una lunga malattia a Reggio Calabria, aveva 76 anni. Era nata come Gianna Lou Müller durante una tournée dei genitori, ballerini e attori di vaudeville, a Woodstock, nello stato di New York, il 2 gennaio 1949, da padre statunitense di origini tedesche, Harrison Müller, e da madre statunitense di origini italiane, Patricia Noto. Aveva preso il nome d'arte di Nadia Cassini, dopo le nozze con il giornalista Igor Cassini Loiewski (1915-2002): si sposarono nel 1969, lui 54enne era al suo quarto matrimonio e lei appena 20enne, e divorziarono nel 1972. In seguito ha avuto una relazione con l'attore greco Yorgo Voyagis e dalla loro unione è nata la figlia Kassandra.

Nel 1979 ebbe il primo ruolo da protagonista nella sexy commedia "L'insegnante balla... con tutta la classe" di Giuliano Carmineo, affiancata dal cast più rappresentativo di quel genere sexy e ridanciano, ovvero Lino Banfi, Alvaro Vitali, Mario Carotenuto e Renzo Montagnani. Seguirono altri film dello stesso genere, in cui Nadia Cassini mostrava generosamente il suo spettacolare corpo nudo, nel quale spiccava un ancora più splendido lato b, messo in mostra da pellicole come "Io zombo, tu zombi, lei zomba" (1979), "L'infermiera nella corsia dei militari" (1979), "La dottoressa ci sta col colonnello" (1980), "Tutta da scoprire" (1981), "L'assistente sociale tutto pepe..." (1981), fino all'ultimo "Giovani, belle... probabilmente ricche" (1982).

In una delle sue ultime interviste con una certa ironia, l'attrice dichiarò: "Avevo il sedere più bello del mondo ma non ho avuto altrettanto culo nella vita". Dopo problemi di dipendenza, da cui era riuscita a uscirne, in anni più recenti era rimasta vittima di un incidente: nel gennaio 2009 l'auto su cui stava viaggiando finì fuori strada, riportando gravi fratture. Poi la lunga malattia e la morte.