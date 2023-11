Chi l'ha visto? Anticipazioni: il caso degli ex scomparsi in Veneto

Chi l'ha visto? anticipazioni: il caso dei due ragazzi scomparsi a Venezia. In studio il fratello di Elisa Claps

Torna una nuova puntata di Chi l'ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli e in onda mercoledì 25 gennaio in prima serata su Rai3. Nella prima parte si parlerà del caso di due ragazzi che scompaiono un sabato sera tenendo l'Italia con il fiato sospeso: Giulia, 22 anni, una studentessa universitaria che doveva laurearsi giovedì e Filippo, suo coetaneo, anche lui studente all'università.

E poi il caso Claps: Gildo, il fratello di Elisa sarà ospite a Chi l'ha visto?. E ancora il delitto di Pierina Paganelli: in diretta tutti gli aggiornamenti. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.