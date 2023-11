Ex spariti, il padre di lei: "Filippo non mangiava più, non accettava la fine"

Ex spariti, le tracce di sangue nel luogo della scomparsa. Il padre di Giulia svela un dettaglio importante

Giulia e Filippo sono spariti da sabato sera e di loro non c'è più nessuna traccia. Continua la ricerca dei due ex fidanzati di 22 anni, un passante ha assistito ad un litigio tra i due la notte in cui sono scomparsi: "Giulia urlava in auto, Filippo la tratteneva". Queste le dichiarazioni che fanno tremare le famiglie. Tutto il dolore del padre di lei: "Mia figlia l’aveva lasciato e lui non l'ha presa bene. Gino Cecchettin - si legge su La Stampa - vive con il telefono in mano da sabato notte, da quando la figlia Giulia non è più rientrata a casa. Di appelli pubblicati sui social se ne contano a centinaia: con la foto di lei, ripetono i vestiti che indossava, riportano il numero per le segnalazioni. Il papà continua a stringere il telefono, sperando nella sola telefonata che abbia un senso.

"Cosa é successo? Non ne abbiamo idea e questo ci tormenta. La sola cosa che so è che mia figlia non si sarebbe mai allontanata, non se ne sarebbe mai andata così. Filippo - spiega il padre della ragazza - é stato fidanzato con mia figlia per poco più di un anno. Lei lo aveva lasciato ad agosto e so che lui non l’aveva presa bene. Ma soltanto di recente ho scoperto che negli ultimi giorni si era incupito molto, tanto da arrivare a mangiare a malapena. Giulia stava riguardando la tesi di laurea, la discussione è in programma giovedì prossimo. Un giorno importante, un traguardo importante. Era felice, aveva organizzato la festa con i parenti e con gli amici, era tutto pronto.

Ieri la ex coppia - prosegue La Stampa - è stata segnalata prima nel Trevigiano, poi in Friuli e, domenica mattina, lungo la statale Alemagna, in direzione Cortina. Filippo, da buon camminatore, conosce bene quei luoghi. Intanto, tra Veneto, Friuli e Trentino-Alto Adige il dispiegamento di forze è enorme. Attivati dal prefetto, tutti cercano Giulia e Filippo. Sull’asfalto della zona industriale di Fossò, dove per l’ultima volta è stato agganciato il cellulare del ragazzo, sono state trovate delle tracce di sangue. E proprio la telecamera di un’azienda avrebbe fissato lì l’immagine dell’auto di Filippo. Intanto proseguono gli appelli, e le segnalazioni. Ma Giulia e Filippo ancora non si trovano.