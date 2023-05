Chi l'ha visto? Anticipazioni: novità sul caso Orlandi, in studio il fratello

Chi l'ha visto? anticipazioni: novità sul caso più famoso del Vaticano

Torna una nuova puntata di Chi l'ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli e in onda mercoledì 10 maggio in prima serata su Rai3. In studio ci sarà Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, dopo le polemiche dei giorni scorsi. Lui resta convinto che qualcuno all’interno della Santa Sede è a conoscenza di cosa sia successo alla sorella. Nomi e circostanze, finite sul tavolo del promotore di giustizia vaticana.

Sarà proprio Pietro Orlandi a spiegare cosa e da chi ha saputo notizie riguardanti Emanuela. E poi immagini e documenti inediti di Saman, la diciottenne pakistana uccisa dalla sua famiglia perché si era ribellata al matrimonio combinato. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.