Chi l'ha visto? Anticipazioni: omicidio Spreafico, si indaga sul fidanzato e il giardiniere

Chi l'ha visto? anticipazioni: si parlerà dei casi di Greta Spreafico, Claudia De Chirico e della minorenne scomparsa a Viareggio

Torna una nuova puntata di Chi l'ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli e in onda mercoledì 16 ottobre in prima serata su Rai3. Nella prima parte si parlerà del caso di Greta Spreafico, scomparsa da più di due anni. La procura ha indagato il giardiniere, che ha trascorso con lei quella notte del 3 giugno, e il fidanzato. Saranno proposti documenti e testimonianze inedite.

E ancora il caso della sedicenne scomparsa da Viareggio: è da sola o in compagnia dell’uomo senza fissa dimora di cui si era innamorata? L’appello del padre: “Se nessuno la vede, vuol dire che qualcuno la ospita… è una minore e nasconderla è un reato. Aiutatemi a trovarla, ha ancora la possibilità di costruirsi una vita normale e di avere un futuro”.

Spazio poi alla vicenda di Claudia De Chirico, trovata morta in un sottopassaggio dopo essersi allontanata in seguito a un violento litigio con il compagno: dopo 8 anni e quattro richieste di archiviazione, il giudice ordina di indagare l’ex fidanzato per maltrattamenti. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.