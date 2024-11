Chi l'ha visto? Anticipazioni: il mistero degli sposi scomparsi e il caso di Mara Favro

Chi l'ha visto? anticipazioni: si parlerà dei mistero degli sposi scomparsi e del caso di Mara Favro

Torna una nuova puntata di Chi l'ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli e in onda mercoledì 6 novembre in prima serata su Rai3. Si sposano il venerdì, ma il martedì successivo scompaiono, lasciando le famiglie nell’angoscia. Le telecamere di Chi l’ha visto? erano lì, ed ecco che dopo l’allarme dei genitori e dell’intera comunità, Pietro e Maria ricompaiono. Cosa è successo? Dove sono stati?

A seguire, il caso di Mara Favro, scomparsa da otto mesi : adesso gli inquirenti la cercano a pochi chilometri dalla pizzeria di Chiomonte, da dove è sparita dopo che era tornata a prendere le sue chiavi di casa dimenticate nel ristorante. Testimonianze inedite nella trasmissione condotta da Federica Sciarelli, che si chiuderà con il caso della scomparsa di Riccardo, il ragazzo di Acqualagna di cui si sono perse le tracce dopo una cena con gli amici: la mamma non si rassegna e chiede che le ricerche continuino. Come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.