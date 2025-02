Chi l'ha visto? Anticipazioni: il caso Mara Favro, ritrovate alcune ossa che potrebbero appartenere alla donna

Chi l'ha visto? anticipazioni: si parlerà anche dei casi di Pierina Paganelli e Andrea Prospero

Torna una nuova puntata di Chi l'ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli e in onda mercoledì 26 febbraio in prima serata su Rai3. Sono state ritrovate alcune ossa e un paio di occhiali vicino al depuratore di Gravere, proprio dove il cellulare di Mara Favro aveva agganciato l’ultima cella prima di spegnersi: sono di Mara? Sarà ospite di Federica Sciarelli il fratello Fabrizio.

E poi la morte di Pierina Paganelli: nei prossimi giorni si saprà se sulle chiavi che Pierina teneva in mano ci siano tracce utili per risalire all’assassino. Ma ci sono altri oggetti che non sono stati repertati.

La morte di Andrea, lo studente di informatica all’Università di Perugia: continuano ad arrivare a Chi l’ha visto? segnalazioni su possibili account di Andrea nel mondo del dark web. Ma sono davvero suoi? Non solo: accanto al ragazzo sono stati trovati molti medicinali. Li aveva comprati lui o sono stati portati da qualcuno? I dubbi dei familiari e il loro appello a chiunque sappia qualcosa di utile per capire che cosa è successo.

Come sempre, spazio agli appelli, alle richieste di aiuto e alle segnalazioni di persone in difficoltà.