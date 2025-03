Chi l'ha visto? Anticipazioni: Mara Favro, il consulente della famiglia propone la sua tesi sull'omicidio

Chi l'ha visto? anticipazioni: gli ultimi aggiornamenti sui casi di Mara Favro, Liliana Resinovich e Pierina Paganelli

Torna una nuova puntata di Chi l'ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli e in onda mercoledì 12 marzo in prima serata su Rai3. Sono di Mara Favro i resti trovati vicino al depuratore di Gravere. Ma come sarebbe arrivata Mara in questo luogo? Si trova a pochi chilometri dalla pizzeria di Luca Milione, indagato per l’omicidio, che continua a proclamarsi innocente e sostiene che qualcuno vuole incastrarlo. Federica Sciarelli ne parla con il consulente della famiglia, Fabrizio Pace, presidente di “Penelope Piemonte”.

E poi la morte di Liliana Resinovich: secondo la nuova consulenza è stata uccisa il giorno stesso in cui è scomparsa, probabilmente la mattina stessa, e il corpo è rimasto lì fino al ritrovamento. Ma allora che cosa è successo quel 14 dicembre? Saranno in studio il fratello Sergio e la cugina Silvia Radin.

Infine, il caso di Pierina Paganelli: la nuora, Manuela Bianchi, ha detto che il giorno del ritrovamento di Pierina, Louis Dassilva la stava aspettando e le disse come comportarsi e come dare l’allarme. E così è stata indagata per favoreggiamento. Ma come sono andate davvero le cose? E c’è un collegamento tra la morte di Pierina e l’incidente di cinque mesi prima del figlio?

E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.