Chi l'ha visto? Anticipazioni: le ultime novità sul caso di Andrea Prospero, indotto al suicidio a Perugia

Chi l'ha visto? anticipazioni: si parlerà dei casi di Andrea Prospero, Liliana Resinovich e Pierina Paganelli

Torna una nuova puntata di Chi l'ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli e in onda mercoledì 19 marzo in prima serata su Rai3. Nella prima parte si parlerà di Andrea, lo studente di informatica a Perugia, aiutato a morire in diretta Telegram da un ragazzo che aveva un anno meno di lui: ma perché? Cosa succede in rete?

E poi la morte di Liliana Resinovich: è stata uccisa – stabilisce la nuova consulenza - ma da chi e quando? Il marito Sebastiano Visintin e l’amico Claudio Sterpin lanciano sospetti l’uno sull’altro. Il fratello reagisce: "Indagateci tutti, ma la verità deve saltare fuori".

Infine il caso di Pierina Paganelli: Louis Dassilva smentisce la nuova versione di Manuela Bianchi. Ripete di non essere stato in garage quella mattina, ma di essere sceso solo dopo la chiamata di Manuela. I suoi avvocati, dopo i risultati negativi dei filmati della telecamera della farmacia e del DNA ritrovato sui reperti, chiedono la sua scarcerazione, ma per lui si apre un nuovo capitolo: il tragico ritrovamento del marito di Manuela, che era uscito in bicicletta per andare al lavoro.

Infine, come sempre, gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.