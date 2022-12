Chi è Paola Saluzzi, età, figli, il marito Gabriele Romagnoli e...

Chi è Paola Saluzzi età, marito, figli e...

Paola Saluzzi nasce a Roma nel 1964. Il 25 agosto 2014 ha sposato negli Stati Uniti il giornalista e scrittore Gabriele Romagnoli, conosciuto a New York nel 2013. Romagnoli, nato a Bologna il 10 settembre 1960, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’università della sua città natale. Saluzzi non ha mai avuto figli.

“Quando senti che una cosa è giusta bisogna farla. Eravamo lì in vacanza, abbiamo detto: ‘Sposiamoci!’”. Le nozze sono state al municipio di New York, il City Clerk, con un solo amico come testimone. Poi il passaggio al consolato italiano per la regolarizzazione dell’atto: “Ci facevano tutti gli auguri e noi ‘grazie, grazie!’. Se la cosa è seria ci vuole il matrimonio e noi eravamo entrambi liberi”, ha rivelato gioiosamente Paola Saluzzi intervistata dal settimanale Oggi.

Saluzzi entra in Rai nel 1991 collaborando come giornalista nella TV pubblica collaborando alla trasmissione “Viaggio intorno all’uomo” di Sergio Zavoli. Dopo tre anni come inviata sportiva a TMC e una breve esperienza a Mediaset (dove esordisce come attrice nella popolare sitcom “Casa Vianello”), nel 1998 spicca il volo come conduttrice di Unomattina, talk di punta di Rai Uno.

Dal 2009 passa all’emittente di Rupert Murdoch per condurre Sky TG 24 Pomeriggio, ricevendo l’anno seguente il “Premio Nazionale Alghero Donna di Letteratura e Giornalismo”, per la sezione “giornalismo”. Nel 2017 si trasferisce a TV2000, l’emittente televisiva cattolica.