Chiara Ferragni, alla crisi di governo ci pensa lei: il web la candida premier

Chiara Ferragni con il suo potere trascinatore potrebbe, secondo Twitter, farci uscire dalla crisi di goveno

Il popolo di Twitter ha una soluzione a questa crisi di governo, tanto di aver generato l'ultimo trend, dove vede in Chiara Ferragni la salvatrice della politica italiana. Infatti, come in molti fanno notare, nell'imprenditrice digitale c'è quella forza trascinatrice e poliedrica, che le consente di poter intervenire su qualsisi argomento.

Insomma, mentre Chiara Ferragni sponsorizza una mozzarella o uno shampoo è in grado d'intervenire e sollecitare l'intervento del sindaco Giuseppe Sala sul piano sicurezza della sua città, Milano. Precisamente, l'influencer ha notato che tanti suoi amici e conoscenti, nell'ultimo periodo, sono vittine di furti e apprende dalla cronaca di numerosi episodi di violenza.

A tal proposito, Chiara Ferragni ha ricevuto a stretto giro una risposta direttamente dal primo cittadino e dalle autorità, che le hanno risposto prontamente e lei ha fatto scena muta. Quindi, nella bufera dei meme e delle polemiche sulla crisi di governo, è stato naturale per i twitternauti sollecitare il presidente Mattarella a interpellare l'imprenditrice, come suggerito anche da Fabio Salamida.