Chiara Ferragni, da Diavoletta87 in chat a regina del CityLife (con mamma)

Chiara Ferragni, viaggio nel suo quartiere esclusivo. Le riunioni di condominio con Lautaro Martinez e Amadeus

Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati. La notizia ormai è nota a tutti e confermata da entrambi, con il rapper che fissa il cellulare sconsolato alle sfilate di moda e lei che non nasconde di andare dallo psicologo per affrontare i problemi sentimentali. Ma adesso che Fedez non è più in casa, a vivere nel super attico a CityLife, in una delle zone più esclusive di Milano, è rimasta da sola con i figli, anche se circolano voci di una presenza ormai fissa di mamma Marina per consolare la figlia in questo complicato momento, visto che dopo le note vicende giudiziarie è arrivata anche la rottura col marito. Ma nessuno - si legge su Il Foglio - avrebbe pensato che a regnare su tutto ciò sarebbe stata un giorno Chiara Ferragni, che all’epoca della costruzione del CityLife era ancora Diavoletta87 e scriveva con le k ("ke skifo il Natale").

Ma la storia di Ferragni è indissolubilmente legata non solo a quel luogo, bensì a tutto l’immaginario immobiliare di Milano. Se si vuole abitare nel building di Ferragni - prosegue Il Foglio - servono davvero tanti soldi, ad esempio, un appartamento al secondo piano, uno “splendido pentalocale di 308 mq commerciali" costa 4 milioni e mezzo. "Incluso nel prezzo box auto doppio ad uso esclusivo e cantina di pertinenza. Il servizio di portierato diurno e la Control Room operativa 24 ore su 24”. Tra i residenti, oltre ai Ferragni, c'è anche mezza Inter (Lautaro Martinez, l’ex capitano Samir Handanovic e i centrocampisti Nicolò Barella e Roberto Gagliardini oggi al Monza), e poi Amadeus con la moglie, e poi ancora Michelle Hunziker e Federica Panicucci.