Chiara Ferragni da Fazio: i meme più divertenti sull'intervista più attesa

Chiara Ferragni a Che tempo che fa: da "pensati libera...dalle domande" ai meme su Oppenheimer e i cantanti di Sanremo 2024

L'attesa per l'intervista a Chiara Ferragni a Che tempo che fa era altissima e come da tradizione non appena l'influencer è apparsa nello studio del programma sul Nove hanno iniziato a fioccare i meme sui principali social network. Per lo più il pubblico del web è rimasto deluso dall'intervista condotta da Fabio Fazio e dalle risposte dell'influencer, che in sostanza ha ribadito i concetti già espressi in passato in merito allo scandalo Balocco e la rottura con Fedez.

I creatori di meme si sono quindi sbizzarriti. Tra i commenti più popolari ci sono quelli che fanno riferimento al paragone fatto da Fazio tra Chiara Ferragni e il film campione d'incassi Oppenheimer. "Tu sei come Oppenheimer, che ha inventato la bomba atomica e non poteva non sapere che non è una cosa pericolosa", ha esordito il conduttore. "Evidentemente hai visto un altro film", commentano su X con una foto modificata della locandina del colossal diretto da Cristopher Nolan.











Non poteva poi mancare il vestito sfoggiato dall'influencer al Festival di Sanremo 2023 con la famosa scritta "Pensati libera", che dopo l'intervista diventa "Pensati non vittima" o "Pensati libera...dalle domande".





Altri ancora invece hanno modificato il logo di Chiara Ferragni. Il famoso occhio diventa prima triste poi infastidito. Infine non potevano mancare i riferimenti musicali, con le canzoni "Tuta gold" di Mahmood e "La noia" di Angelina Mango che diventano una scusa per prendere in giro l'influencer.







In riferimento al brano dell'artista , la tuta diventa "grey", come quella sfoggiata da Chiara Ferragni nel celebre video di scuse, e i cellulari diventano "5 kleenex", dato che Fazio le aveva chiesto se aveva con sé dei fazzoletti nel caso si fosse troppo emozionata.