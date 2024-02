Lo staff di Ferragni allo scoperto dopo voci su Trussardi: "Tomaso e Chiara.."

Ferragni-Trussardi, ecco la risposta dello staff dell'influencer

La rottura tra Chiara Ferragni e Fedez tiene con il fiato sospeso molte persone. Le voci si rincorrono e c'è giàchi attribuisce all'influencer una nuova "fiamma". Ma questa mattina lo staff di Ferragni ha voluto precisare che lei e Tomaso Trussardi "non si conoscono nemmeno, si sono incrociati soltanto una volta in occasione di un fashion show 5/6 anni fa". Così un componente dello staff dell'imprenditrice e influencer smentisce all'Ansa le voci circolate in queste ore di una presunta relazione tra Chiara Ferragni e l'imprenditore Tomaso Trussardi.