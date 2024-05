Chiara Ferragni vuole comunicare come le pare e l'agenzia Community dice addio

Chiara Ferragni, fine di un altro rapporto: si separano le strade con l’agenzia di comunicazione Community

La crisi d’immagine di Chiara Ferragni non sembra avere fine. L’ultimo strappo è arrivato con l’agenzia “Community”, società che curava la comunicazione dell’influencer e che era stata incaricata di gestire le relazioni con i media e il rilancio di Ferragni dopo lo spinoso caso del pandoro e della beneficenza non genuina.

La notizia, pubblicata dal quotidiano Gazzettino, è stata conferma dall’agenzia stampa Adnkronos. Contattato da affaritaliani.it, Community preferisce non commentare.

Ferragni non riesce a mettere un punto alla crisi iniziata a dicembre. Come se non bastasse, è esplosa anche la crisi matrimoniale con Fedez. Solo qualche giorno fa, invece, Pantene, brand di prodotti per capelli, ha scelto per i suoi nuovi promo una modella israeliana, interrompendo così la collaborazione con l’influencer.

Community era stata un attore fondamentale nella task force assemblata dalla Ferragni e dal suo team per gestire le conseguenze dello scandalo del Pandoro e ripristinare l’immagine compromessa dell’influencer, finita nel tritacarne mediatico e interessata da un repentino calo di popolarità sia tra i suoi follower che tra le aziende. Secondo il Gazzettino la partnership sarebbe giunta a conclusione per decisione unilaterale dell’agenzia.

Sembra che "Community" avesse delineato una strategia ben precisa mirata a riabilitare l’immagine di Ferragni. Tuttavia, l’influencer "non avrebbe mai applicato" tale strategia, optando per una linea differente, spingendo così l’agenzia a interrompere la collaborazione.

"Ci si è lasciati in amicizia, nessuno scontro, solo idee diverse", riferiscono alcuni collaboratori di Community contattati da Adnkronos, che confermano quindi la serena fine del rapporto professionale tra l'influencer e la società fondata da Auro Palomba, che si doveva occupare di curarne la reputazione in picchiata dopo il caso Balocco, durato circa 4 mesi.