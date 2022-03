Chris Rock, dopo lo schiaffo si impennano vendite biglietti dei suoi show

Chris Rock, dopo lo schiaffo di Will Smith boom delle vendite dei biglietti dei suoi spettacoli

Prendere uno schiaffo non è mai bello. Ma se a tirartelo è Will Smith le cose cambiano. Ormai, nel giro di 48 ore, il fattaccio che vede protagonisti agli Oscar l’attore che interpretò Muhammad Ali e Chris Rock è diventato più che celebre. Tutto il mondo ne ha sentito parlare. E, proprio per questo, per il malcapitato che si è ritrovato una cinquina in faccia non è andata così male.

Infatti, la vendita dei biglietti dei prossimi show di Chris Rock sono aumentati in maniera esponenziale. Lo rivela TickPick, piattaforma online specializzata nella rivendita: "Nell'arco di una notte abbiamo venduto più biglietti per lo show di Chris Rock di quanto abbiamo fatto il mese scorso", ha scritto la società sul suo profilo Twitter.

Il sito ha anche riferito che i prezzi dei singoli biglietti sono aumentati da 46 a 411 dollari per i posti più economici, con un aumento del quasi 800%. Il comico sarà impegnato dal 30 marzo fino ad aprile con sei spettacoli al Wilbur Theatre di Boston. Poi darà ufficialmente il via all'Ego Death World Tour, con il quale si esibirà in più di 30 città negli Stati Uniti, per poi trasferirsi nel Regno Unito, continuando per Australia e Nuova Zelanda fino a tornare negli Usa, concludendo i suoi impegni il 17 novembre a Los Angeles.

Proprio sul palco del Dolby Theatre. "Ego Death World Tour 2022 contiene del nuovo materiale introspettivo, molto personale e molto divertente", aveva scritto Chris Rock su Instagram, annunciando il tour, a febbraio.