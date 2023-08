"Ci vediamo su Rete 4". Bianca Berlinguer, on air lo spot per il suo debutto su Mediaset

Bianca Berlinguer, on air lo spot che annuncia il debutto su Mediaset. VIDEO

“Vi aspetto su Rete 4”. Fino a qualche anno fa non ci avrebbe creduto nessuno, ma a dirlo è proprio Bianca Berlinguer. Passata a Mediaset dopo anni di onorato servizio in Rai alla conduzione di Cartabianca, la figlia di Enrico (segretario del Partito Comunisti negli anni '70/80) è apparsa finalmente sulle reti del Biscione per dare la lieta notizia del suo ritorno in tv lontana da viale Mazzini.

Come suggerisce nella promo, il suo talk show (che manterrà il proprio Dna politico) debutterà a settembre e fornirà una pluralità di commenti e considerazioni sugli argomenti di più stretta attualità. La giornalista, rivolgendosi al suo pubblico, nello spot esorta i telespettatori a non perdersi il primo appuntamento descrivendo cosa dovranno aspettarsi e citando il suo immancabile ospite Mauro Corona.

“Arriva il momento in cui si sente di dover cambiare, ma sono sempre io, con la mia squadra, i miei ospiti, le domande, le curiosità, le storie che avete imparato a conoscere in questi anni. Il racconto continua su Rete 4. Mauro Corona sarà dei nostri? Lo scoprirete presto, anzi, prestissimo. Vi aspetto, sempre di martedì, sempre alle 21:25 su Rete 4”, dice Bianca Berlinguer nel filmato che annuncia il suo debutto a Cologno Monzese.

LO SPOT CHE ANNUNCIA IL DEBUTO DI BIANCA BERLINGUER SU RETE 4