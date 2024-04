Cina ordina ad Apple di rimuovere WhatsApp e Threads

Restano disponibili nel Paese del Dragone altre app di Meta come Facebook, Instagram e Messenger

La Cina ha imposto ad Apple di rimuovere WhatsApp e Threads di Meta Platforms da App Store per "motivi di sicurezza nazionale". Come riporta l'Ansa, altre app di Meta come Facebook, Instagram e Messenger restanno invece disponibili negli store digitali della Mela insieme ad altre molto popolari come YouTube e X.

"La Cyberspace Administration of China ha ordinato la rimozione di queste app dallo store cinese sulla base dei timori per la sicurezza nazionale - scrive Apple in una nota confermando le indisceizioni del Wall Street Journal -. Siamo obbligati a seguire le leggi dei Paesi in cui operiamo, anche quando non siamo d'accordo".