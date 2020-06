Cinema, in California dal 12 giugno possibili riaperture delle sale

Il California Department of Public Health ha annunciato che dal 12 giugno, oltre alla ripresa delle produzioni televisive e cinematografiche, potranno riaprire anche le sale dei cinema californiani.

La possibilità di riapertura dipenderà dall'approvazione delle autorità sanitarie delle contee, in base alla valutazione dei dati sulla diffusione del coronavirus.

Cinema Usa: aperti dal 12 giugno

In conformità con le norme del distanziamento sociale, i locali dovranno disporre di una capienza massima di 100 spettatori per sala, le strutture dovranno essere adeguate alle norme igieniche previste per l'emergenza virus e i lavoratori interni dovranno essere muniti di mascherina, una disposizione non richiesta agli spettatori.

Come riportato da Badtaste, ad aver annunciato la ripartenza su scala nazionale dal 19 giugno la catena Cinemark, mentre rimangono oscure le decisioni delle altre catene Usa. In Italia la ripartenza dei cinema è prevista per il 15 giugno.

Ad essere proiettati per primi nei cinema americani: Unhinged, di Solstice Studios, Tenet dal 17 luglio, e Mulan la cui uscita è prevista per il 24 luglio.