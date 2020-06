Cinema in Italia: riapre solo il 10%, le altre sale aspettano luglio

Nel giorno di riapertura dei cinema previsto dal dpcm dell'11 giugno solo il 10% dei cinema italiani ha ripreso l'attività. Le strutture restanti attendono luglio, mese in cui è previsto il lancio di nuove pellicole cinematografiche tra cui: Tenet di Christopher Nolan e Mulan della Disney.

Cinema: riapre il 10% delle sale

A riaprire il 15 giugno quattro strutture del gruppo multisala Uci Cinemas situate nelle città di Milano, Roma, Firenze e Bergamo. Come quanto dichiarato dall'ad di Uci Cinemas Ramon Biarnés, riportato da ItaliaOggi, la riapertura delle sale Uci è stata attivata per comprendere meglio il funzionamento delle misure di sicurezza.

Nell'attesa dei nuovi titoli il pubblico potrà godere della visione di film già usciti durante il lockdown nelle diverse piattaforme online come: Tolo Tolo, Jocker e Gli anni più belli. Il prezzo contenuto del biglietto mira a ripristinare le abitudini degli italiani in sala, l'ad Biarnés ha commentato: "Quello che vogliamo è il ritorno al cinema, e non a una nuova normalità, ma a un'antica normalità. Questa è una situazione di urgenza, dobbiamo guadagnare la confidenza dei clienti, mostrare che l'esperienza è buona ed è sicura".

Riapertura sale: le misure di sicurezza nei cinema

Le misure di sicurezza nelle sale prevedono il rispetto del distanziamento sociale (famiglie e congiunti potranno stare vicini), l'obbligo di indossare la mascherina durante gli spostamenti, ma che potrà essere tolta durante la proiezione del film. Le sale avranno una capienza massima di 200 persone (esclusi gli operatori della struttura), all'interno delle strutture è inoltre concessa la vendita di prodotti alimentari che potranno essere consumati durante il film.

Come riportato da ItaliaOggi, il presidente dell'Anica Francesco Rutelli ha dichiarato che le sale: "Riapriranno con gradualità e con delle precauzioni, che negli ultimi giorni sono state rese meno complicate. Possiamo calcolare che un 10% circa delle sale riapriranno e che nelle prossime settimane via via riapriranno tutte. Si riscoprirà la normalità di andare al cinema".