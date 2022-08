Clarissa Selassie, la sorellina di Lulù mostra il lato b da urlo - VIDEO

Clarissa Selassié, l'ex diva del Gf Vip "regala" sui social scatti bollenti ai fan: fisico marmoreo a 19 anni - VIDEO

Clarissa Selassié lascia a bocca aperta i suoi fan su Instagram. La sorellina di Lulù, star del Grande Fratello Vip, tiene molto ai suoi seguaci social e non perde mai l'occasione di aggiornare il suo profilo con foto mozzafiato.

Nel suo ultimo post, l'influencer ha "regalato" ai fan uno scatto del suo esplosivo lato b. I commenti dei fan, ovviamente, non potevano che essere entusiasti. "Pazzesca", "Da perdere il fiato", "Bellissima": questi sono solo alcuni dei centinaia di commenti rivolti all'influencer.

Dopo l'esperienza al Gf Vip, la sorellina di Lucrezia e Jennifer ha annunciato di voler intraprendere una carriera ben precisa: quella musicale. “Voi sapete quanto la musica sia nella mia vita anzi, per me la musica è vita. Non voglio più farvi aspettare e quindi prossimamente vi lascerò qui una sorpresina", aveva dichiarato Clarissa Selassié.