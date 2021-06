Media, calano i big ma restano in testa. Disastro de La Stampa di Giannini

Primaonline.it, la pagina web della rivista Prima Comunicazione, specializzata nel mondo dell’informazione e della comunicazione, ha pubblicato la classifica dei quotidiani più diffusi nel mese di Aprile 2021.

Per farla sono stati utilizzati i dati di Ads (Accertamenti Diffusione Stampa), società che si occupa di dati di tiratura, diffusione o distribuzione della stampa pubblicata in Italia di qualunque specie. Nella classifica viene considerato il “Totale diffusione” ovvero la somma delle copie cartacee e di quelle digitali.

Come è possibile notare dall’immagine, che mette in relazione le copie vendute nel 2021 e nel 2020, possiamo notare che le prime due posizioni sono occupate dai Big (Repubblica e Corriere della Sera) che però hanno registrato rispettivamente un calo del 2,98% e dell’8,51%. Positivo l’anno dell’Avvenire che registra un +9,92% mentre crolla La Stampa con un -7,04%. Infine bisogna rendere conto dell’enorme balzo in avanti che ha svolto La Gazzetta dello Sport, passando da 55mila copie a più di 70mila (+28,6%).