Claudio Albanese, dagli anni nella Juventus di Agnelli all'Inter con Oaktree

Claudio Albanese all’Inter? Per tredici anni è stato direttore della comunicazione nella Juventus dell’era di Andrea Agnelli (è rimasto al club bianconero sino allo scorso primo luglio) e attualmente sta seguendo la comunicazione di Oaktree nella vicenda legata al club nerazzurro (con la scadenza del prestito da 275 milioni più interessi fissata al 21 maggio). Albanese è senior advisor di Fsg Global, società di pubbliche relazioni costituita nel 2021 e filiale del conglomerato britannico Wpp (che per l'appunto ha, da anni, tra i suoi clienti proprio il fondo Usa).

Non solo Oaktree. Da senior Advisor di FGS Global, del gruppo WPP, oltretutto, Albanese segue anche le vicende di A22, ossia la società che sta ancora lavorando nel progetto Superlega, il torneo che si propone come alternativa alla Uefa Champions League (sulla falsariga dell'Eurolega di basket) e che nei mesi scorsi

In passato Claudio Albanese ha lavorato per Bonaparte 48, società di pubbliche relazioni italiana per cui tra gli altri ha seguito il fondo Clessidra e Deutsche Bank - e nel 2006 ha fondato carlobruno&associati, di cui è stato socio e amministratore delegato. Tra l'altro a Bonaparte 48 è stato collega per tanti anni di Matteo Pedinotti, attuale capo della comunicazione dell’Inter.

In nerazzurro troverebbe anche l’amministratore delegato Giuseppe Marotta, con cui ha condiviso tanti anni proprio nella Juve dell'era Andrea Agnelli.