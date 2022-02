Cnn, cacciato il presidente. Il potentissimo Zucker aveva una collega amante

Cnn, via il presidente. "Ho sbagliato, dovevo ammettere la relazione"

Jeff Zucker, il potentissimo presidente della Cnn è stato licenziato. Clamoroso colpo di scena, una delle principali emittenti televisive degli Stati Uniti deve fare i conti con un nuovo scandalo amoroso. Zucker è stato cacciato per aver nascosto di avere un'amante, una sua collega ex portavoce di Chris Cuomo, l'altro pezzo da 90 della Cnn mandato via per aver cercato, attraverso il suo potere, di difendere la posizione del fratello: l'ex governatore di New York Andrew Cuomo, travolto dagli scandali sessuali.

In una nota inviata ai colleghi e pubblicata dal New York Times, - prosegue il Corriere - Zucker ha scritto che «nell’ambito dell’indagine sull’operato di Chris Cuomo alla Cnn mi è stato chiesto se avessi una relazione consensuale con la mia collega più stretta, una persona con la quale ho lavorato per più di vent’anni. La nostra relazione si è evoluta, negli anni più recenti. Avrei dovuto ammettere questa relazione, dall’inizio. Non l’ho fatto, e ho sbagliato".

LEGGI ANCHE

Colesterolo alto: ecco 7 formaggi a cui puoi non rinunciare

Violentata 15enne, "dice che l'abbiamo stuprata, siamo nella me...". Le chat

Speranza nei guai, "curare con tachipirina? Errore costato migliaia di morti"