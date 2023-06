Come cucinare pasta patate e provola, la gustosa telecronaca di Pierluigi Pardo

Pasta Garofalo, l'appetitosa telecronaca di Pierluigi Pardo per la preparazione di un must della tradizione napoletana

Dal campo da calcio alla cucina. Il telecronista di Dazn Pierluigi Pardo, in collaborazione con Pasta Garofalo, commenta con una telecronaca particolarmente gustosa la spaziale ricetta per preparare un must della tradizione napoletana: pasta con provola e patate.