Concita De Gregorio difende lady Soumahoro. "Perchè la Ferragni sì e lei no?"

Caso Soumahoro, la voce fuori dal coro di De Gregorio su Liliane

Il caso Soumahoro continua a far discutere. Emergono nuovi retroscena sulla vicenda che coinvolge la coop di famiglia del deputato di Sinistra Italiana e Verdi, sempre più isolato politicamente. A prendere le difese, non sue, ma della sua compagna, Liliane Murekatete, ci pensa la giornalista e conduttrice di "In onda" sul La7, Concita De Gregorio. "Questo - scrive De Gregorio su Repubblica - è un articolo in difesa di Liliane Murekatete, direi in sintesi: ma prima di strillare la radical chic difende la nera, comunisti col Rolex, vergognatevi, vi pregherei di leggerlo. Sono domande rivolte a tutti — destra sinistra centro, gente che non si occupa di politica, intellettuali, semplici curiosi — e sarebbe interessante discuterne anziché insultare. Non perdo le speranze. La prima domanda a cui non trovo risposta è in cosa divergano, a parte gli esiti, le aspirazioni di Liliane, esibita e irrisa in tv come colpevole di aver posato dieci anni fa seminuda e di amare, oggi, gli abiti di marca e quelle di Chiara Ferragni, la più popolare influencer italiana al mondo.

Ci sono giornaliste - prosegue De Gregorio a Repubblica - di cui conosciamo tutti le misure di reggiseno. Diletta Leotta e Giovanna Botteri fanno lo stesso mestiere, in ambiti diversi, sono entrambe amatissime — nei rispettivi rami d’impresa e da porzioni di pubblico con diverse attitudini. Però credo che Leotta guadagni di più. Che sia contesa in ragione del seguito e delle copertine che colleziona oltre che per le sue doti di cronista. Chi ti ingaggia desidera a volte quello che sai fare bene solo tu, per esempio raccontare la guerra come Francesca Mannocchi, altre volte per i punti Auditel che il tuo seguito può portare in dote. Il seguito si ottiene più facilmente con una foto cosparsa di olio solare in piscina che con un’inchiesta sui Casamonica, su questo credo non ci siano dubbi. Quindi, tornando a Liliane Murekatete. In cosa è scandaloso che una giovane bellissima donna arrivata in Italia dal Ruanda guardandosi attorno nel mondo nuovo abbia ritenuto che farsi fotografare poco vestita potesse esserle utile. Cosa disturba del fatto che ami gli abiti firmati come la suprema imprenditrice del Paese. Perché è nera? Impossibile: escludiamo il razzismo.