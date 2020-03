Coronavirus, BBC sospende tagli di 450 posti nella divisione news

Sospesa la decisione di tagliare 450 posti nella divisione news della BBC

Per affrontare l’emergenza coronavirus la BBC ha deciso di stoppare, momentaneamente, i tagli annunciati alla fine di gennaio.

A seguito della diffusione della preoccupazione per l'emergenza sanitaria, la BBC ha registrato un netto aumento degli ascolti nelle ultime settimane, motivo per il quale ha sospeso il taglio di 450 posti nella divisione news. Il dg Tony Hall ha definito inappropriato procedere con i tagli in questo momento, lasciando intendere che si tratti di una sospensione rimandata al post-emergenza.

Il riassetto della BBC, con i conseguenti tagli, fa parte di un piano di riorganizzazione che ha come fine ultimo il risparmio di 80 milioni di sterline da conseguire entro l'anno 2022. Un provvedimento che è stato rimandato a data da destinarsi e che ha previsto l'aggiornamento del palinsesto dei programmi di approfondimento e intrattenimento.