Coronavirus, Bonelli: in omaggio 14 fumetti scaricabili per 2 settimane

A rendere più scorrevoli le giornate d'isolamento degli italiani ci pensa la casa Editirce Bonelli con l'iniziativa "Un Bonelli al giorno". Dal 23 marzo ogni mattina per 2 settimane, tutti gli amanti dei comics potranno scaricare in formato PDF alcuni dei più famosi numeri della casa editrice.

Tra i nomi più accreditati: Tex, Dylan Dog, Mister No, Nathan Never, Martin Mystère, Julia, il Commissario Ricciardi e molti altri. Ogni fumetto sarà disponibile per 24 ore dal momento del rilascio.

Dal sito Sergio Bonelli Editore le parole del Direttore Editoriale Michele Masiero: "Sono giornate difficili per tutti noi e sappiamo che questo è solo un piccolo gesto. Vogliamo però continuare a essere vicini ai nostri lettori: riusciamo nell'impresa grazie al lavoro eccezionale delle edicole e degli edicolanti, che ringraziamo veramente tantissimo, per tutto quello che fanno da sempre e per come si stanno prodigando ulteriormente nelle ultime settimane. Pensiamo, però, di fare cosa gradita ai nostri lettori e - perché no? - a chi vorrà avvicinarsi al mondo delle nuvole parlanti, offrendo un nuovo appuntamento quotidiano: un fumetto ogni mattina, per far sentire la nostra presenza e quella dei nostri personaggi anche all'interno delle loro case. In attesa di rincontrarci dal vivo, non appena sarà di nuovo possibile"

Le pubblicazioni omaggio saranno pubblicate secondo il seguente calendario:

Lunedì 23 marzo: Tex Classic 1, "Il totem misterioso".

Martedì 24 marzo: Zagor Classic 1, "La foresta degli agguati".

Mercoledì 25 marzo: Mister No 1, "Mister No".

Giovedì 26 marzo: Martin Mystère 1, "Gli Uomini in Nero".

Venerdì 27 marzo: Dylan Dog 1, "L'alba dei morti viventi".

Sabato 28 marzo: Nathan Never 1, "Agente Speciale Alfa".

Domenica 29 marzo: Julia 1, "Gli occhi dell'abisso".

Lunedì 30 marzo: Cassidy 1, "L'ultimo blues".

Martedì 31 marzo: Dampyr 1, "Il figlio del diavolo".

Mercoledì 01 aprile: Morgan Lost 1, "L'uomo dell'ultima notte".

Giovedì 02 aprile: Orfani 1, "Piccoli spaventati guerrieri".

Venerdì 03 aprile: Dragonero 1, "Il sangue del drago".

Sabato 04 aprile: Il Commissario Ricciardi, "Dieci centesimi".

Domenica 05 aprile: Le Storie 1, "Il boia di Parigi".