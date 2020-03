Coronavirus, cancellato l'Eurovision 2020 ed emerge un'ipotesi choc

Coronavirus: annullato l'Eurovision 2020 previsto in Olanda. Rumor choc: i cantanti di quest'anno potrebbero non partecipare l'anno prossimo

La kermesse era programmata dal 12 al 16 maggio e per l'Italia era prevista la partecipazione di Diodato, vincitore del'ultimo Festival di Sanremo. C'è l'ipotesi che Rotterdam possa essere la location per l'edizione del 2021, ma i cantanti e i gruppi musicali previsti quest'anno non potranno esserlo il prossimo anno.

"Nelle scorse settimane- si legge nella nota ufficiale pubblicata sui social della kermesse - abbiamo esplorato molte alternative per far sì che il concorso avesse luogo. Tuttavia, l'incertezza creata dal diffondersi del Covid-19 in Europa e le restrizioni messe in atto dai governi dei Paesi partecipanti e dalle autorità olandesi, hanno fatto sì che l'EBU (European Broadcasting Union, ndr) abbia deciso, con grande difficoltà, che è impossibile continuare con l'evento dal vivo come pianificato".

Non era mai accaduto in 64 anni.