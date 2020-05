Coronavirus, i dati Audiweb di marzo: cresce del 3,3% l’audience online

Audiweb riporta l'indice d'ascolto degli utenti online, i dati: cresce del 3,3% l’audience online nel mese di marzo, con 1,4 milioni di nuovi utenti rispetto a febbraio. La maggior parte di questi - poco meno di 900 mila - sono i più piccoli online da Computer: i 2-12enni aumentano del 44% e i teenager (13-17 anni) del 33% e per loro triplica il tempo speso online.



Gli utenti unici nel giorno medio a marzo sono stati 35,9 milioni, il 2,7% in più rispetto al mese di febbraio. Una crescita spinta, come visto, dal maggiore uso del Computer per navigare che raggiunge 13,5 milioni di utenti unici nel giorno medio (+25%). Mentre l'audience online da Tablet e da Smartphone si mantiene stabile: 4,8 milioni gli utenti nel giorno medio da Tablet e 30,2 milioni da Smartphone.

Il 90% del tempo che si spende online si fa attraverso smartphone e tablet

La nostra vita digitale resta mobile first, visto che da Smartphone e Tablet si consuma quasi il 90% del tempo speso online, ma a marzo la novità è il Computer, il cui utilizzo fa registrare un incremento del 55,2% del tempo e dell'11% di utenti unici che toccano per la prima volta i 30,6 milioni.

Entrando nel dettaglio del tempo speso nelle differenti fasce d’età, resta stabile la fruizione da Smartphone tra gli utenti over 18 anni - che registra ancora una media di oltre 4 ore in media quotidiane per persona, superando le 5 ore nel caso dei 18-24enni - mentre la fruizione di internet da Computer registra crescite particolarmente elevate per gli under 18 - con un incremento del tempo online pari al +44% per i 2-12 anni e al +47,9% per i 13-17 anni - e per gli utenti di 18-24 anni (+39,2%), con valori in crescita anche per le altre fasce d’età.

Cresce l'uso del PC durante il lockdown

Analizzando, invece, le fasce orarie nel giorno medio in cui si accede a internet, anche in questo caso si riflette la tendenza e la particolarità di questo periodo, con un incremento distribuito in tutte le fasce orarie per quanto riguarda la navigazione da tutti i device rilevati, ma con crescite più rilevanti per quanto riguarda l’accesso da Computer.



Più in dettaglio, analizzando la distribuzione degli utenti di 18-74 anni tra le fasce orarie della giornata, vediamo che l’incremento generale si distribuisce abbastanza equamente in quasi tutto il giorno, con il 58% di questo segmento di popolazione online dalle ore 9 alle 12 e con una media del 58,7% dalle ore 12 alle 21. Cresce di conseguenza l’audience da Computer nell’arco della giornata, con un incremento del 20% tra le ore 6 e le 9 (mentre in questa fascia oraria cala del 5,9% l’audience da Smartphone e del 4,7% quella da Tablet) e una maggiore concentrazione tra le ore 9 e le 12 (+38,7%) e le ore 12 e le 18 (+35,5%).





Sale il consumo di contenuti informativi, educativi, di fitness e food

Tra le categorie di contenuti che crescono di più nel mese: le news online (+6,7%) che salgono al secondo posto delle categorie di siti, Health, Fitness & Nutrition (+11,9%), Broadcast Media (+13,3%), Food & Cooking (10,4%), Financial News & Information (+26,1%), ma anche Government (+20%), Educational Resources (+29,6% di utenti e +219% di tempo speso per persona), No-profit (+16% di utenti).

Registrano dati in crescita anche i contenuti Video degli editori iscritti alla rilevazione Audiweb (+19% gli utenti unici e +29% il tempo complessivo).