Coronavirus, impatti-ricadute dell’emergenza sul mondo del lavoro. La ricerca

Coronavirus, impatti-ricadute dell’emergenza sul mondo del lavoro

Quali sono gli impatti e le ricadute dell’emergenza COVID-19 sul mondo del lavoro? Una indagine condotta da Whitelibra è pronta a cercare di capire gli spunti costruttivi da raccogliere per il futuro.

Tema centrale della survey è lo smart working nelle sue varie sfaccettature: uno strumento già in uso in un contenuto numero di aziende, più che altro come forma di telelavoro.

La tecnologia in queste settimane è diventata uno strumento imprescindibile per portare a termine ogni progetto, anche senza recarsi in ufficio. E’ fondamentale però scegliere i tools più adatti e utilizzarli in modo corretto in base alle esigenze per costruire un’opportunità concreta di cambiamento a lungo termine.In questo modo sarà possibile aprire nuove strade ad un futuro in cui vita e lavoro siano in maggior equilibrio.

CLICCA QUI PER ANDARE ALL'INDAGINE

Whitelibra S.r.l. che ha realizzato l'indagine è una startup innovativa made in Italy, nata con l’obiettivo di innovare il mercato del lavoro, e il supporto di un comitato scientifico, presieduto dal Professor Michele Faioli e costituito da soggetti aventi competenze multidisciplinari, con il compito di individuare le necessità emergenti nel mercato del lavoro. Whitelibra S.r.l. collabora inoltre con ManagerItalia, Università Cattolica di Milano, Jointly, Regione Lombardia e Comune di Milano.