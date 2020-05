Coronavirus, nasce Spin, l'associazione per imprese dello spettacolo dal vivo

E' stata lanciata Spin, l'associazione nazionale d'innovazione per l'assistenza alle medio-piccole imprese dello spettacolo dal vivo.

L'iniziativa, nata per far fronte alle difficoltà delle piccole e medie imprese culturali, come cooperative sociali, associazioni culturali, fondazioni e imprese culturali alla guida di spazi fisici di pubblico spettacolo, oggi conta 7 sedi principali sparse per tutta l'Italia.

La presidentessa di Spin, Valentina Gallo, lega la formazione del progetto all'innovazione emersa durante questo momento di crisi, inaugurando una nuova frontiera per il settore artistico-culturale.

Come riportato da PrimaOnline, il responsabile relazioni istituzionali di Spin, Paolo Imperitura ha dichiarato: “La nostra rete, conta centinaia di adesioni su tutto il territorio italiano ed accoglierà, man mano al proprio interno, tutte le realtà polivalenti (con o senza spazio fisico) che organizzano e producono

spettacoli di musica, teatro o danza contemporanea e che in modo continuativo e professionale

organizzano eventi in collaborazione con le pubbliche amministrazioni e che rappresentano l’humus

culturale e sociale del proprio territorio d’appartenenza”.

Grande interesse dimostra Agis per Spin, in dialogo con il progetto, affinché continuino a emergere risultati positivi.