Coronavirus, panico a Via Teulada: Zingaretti positivo il 4 marzo era da Vespa

Nicola Zingaretti ha annunciato di essere positivo al Coronavirus. La dichiarazione ha gettato nel panico le centinaia di persone cui ha stretto la mano e con le quali è stato in contatto in questi giorni, fra cui la redazione di Porta a Porta, a partire da Bruno Vespa del quale è stato ospite lo scorso 4 marzo.

Nello stesso studio, ieri sera, erano presenti praticamente tutti i conduttori dei programmi di Rai1, da Mara Venier a Eleonora Daniele, da Caterina Balivo a Lorella Cuccarini, da Valentina Bisti a Lorena Bianchetti, da Alberto Matano a Flavio Insinna, da Amadeus a Ingrid Muccitelli, da Tiberio Timperi a Beppe Convertini e così via. Unici scampati al possibile rischio, Carlo Conti e Antonella Clerici in collegamento e Roberto Poletti, assente giustificato per impegni pregressi.

Nicola Zingaretti era già positivo al Coronavirus quando è andato ospite a Porta a Porta? Bruno Vespa è stato a stretto contatto con Zingaretti? E i conduttori di cui sopra con Vespa? Dopo l'annuncio del segretario del Partito Democratico, ora a Via Teulada - e fra i volti più noti di Rai1 - regna il terrore.