Coronavirus, Rai: Poletti dà il buon esempio e condurrà Unomattina da Milano

La Lombardia è stata decretata zona rossa, e abbiamo visto tutti con raccapriccio le immagini girate alla stazione di Milano con l'assalto al treno verso il Centro o il Sud Italia, malgrado l'emergenza di contenimento dei contagi.

In tutto questo, un volto noto dà il buon esempio. Roberto Poletti, conduttore di UnoMattina accanto a Valentina Bisti, e residente a Milano, ha deciso di rispettare le direttive del Governo, non tornare a Roma e condurre il contenitore mattutino di Rai1 - che viene trasmesso dalla sede di Saxa Rubra nella Capitale - in collegamento dal capoluogo lombardo con la collega.

"Avevo già preparato tutto per partire per Roma ieri sera", rivela il conduttore ad affaritaliani, "ma appena ho letto la bozza del decreto governativo trapelata dagli organi di stampa, ho deciso di restare a Milano per correttezza". Un gesto responsabile che gli fa onore.