Coronavirus, We are One: i festival cinematografici approdano su Youtube

Dal 29 maggio al 7 giugno, in streaming su Youtube We Are One, il festival cinematografico frutto della collaborazione tra Tribeca Enterprises di New York e la piattaforma di Google YouTube.

Con la chiusura delle sale cinematografiche e il blocco degli eventi per la pandemia, il festival virtuale We Are One: A Global Film Festival rende possibile la partecipazione online alle maggiori rassegne cinematografiche mondiali tramite la piattaforma Youtube.

L'iniziativa poggia sulla collaborazione di oltre 20 tra i più importanti festival mondiali, tra cui: il Festival di Berlino, il London film Festival, il Festival di Cannes, il New York Film Festival, l'Annecy, Sarajevo Film Festival, il Sydney Film Festival, il Festival di Tokyo, il Festival di Guadalajara, il Festival di Macao Iffam, il Jerusalem Film Festival, il Mumbai Film Festival (Mami), Karlovy Vary, Locarno Film Festival, il Festival di Marrakech International Film Festival, il Festival di San Sebastian, il Sundance, Festival di Toronto, il Tribeca Film Festival e la Mostra del Cinema di Venezia.

Come in un festival reale, gli spettatori potranno godere della visione di elementi d'archivio, ma anche di nuovi contenuti che verranno annunciati, oltre ai diversi corti, film, documentari, dibattiti e interviste. Ognuno dei 20 festival coinvolti avrà la responsabilità di curare il proprio incontro nel corso di We Are One. Durante lo svolgimento degli eventi potranno essere fatte donazioni all'OMS per la lotta al coronavirus.

Il mondo del cinema unito durante l'emergenza virus

Jane Rosenthal della Tribeca Enterprises ha dichiarato: "Speriamo che tutti possano in questo modo avere un assaggio di quello che rende ogni festival così unico e possano avvicinarsi all'arte e al potere del cinema".