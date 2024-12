Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport giù, ottobre grigio per Urbano Cairo. E anche Repubblica-La Stampa... I dati Ads (ottobre 2024)

Scendono in tanti nei dati Ads di diffusione della stampa (carta + digitale) relativi al mese di ottobre 2024. Si fa quasi prima a dire chi sale guardando al confronto con settembre: Il Sole 24 Ore, Avvenire e il Gazzettino guadagnano qualcosa, cresce Il Messaggero (che torna ben sopra quota 60mila).

Gli altri? Il Corriere della Sera, resta leader indiscusso, ma perde circa 4mila copie e scende sotto quota 230mila (attestandosi a 227.267). In casa Rcs va peggio a La Gazzetta dello Sport a 130.688 con oltre 10mila copie in meno del mese precedente (141.362). La Rosea vede lontano il secondo posto.

Se per Urbano Cairo i dati dei suoi due quotidiani di punta nel mese di ottobre registrano dei cali, segni meno anche sul fronte Gedi-Elkann comunque. Repubblica si conferma 'seconda forza' tra i quotidiani, ma passa a 141.286 a ottobre (erano 145.082 a settembre). Cala anche La Stampa, che tiene il sesto posto con 74.647 (erano 76.450).

In top-10 leggerissima flessione per il Fatto Quotidiano, per il giornale diretto da Marco Travaglio resta la settima posizione, con 53.541 (erano 54.620). Da segnalare il Corriere dello Sport - Stadio che va giù a quota 33.605 (erano 36.7609). Mentre Il Giornale e la Verità...

Ecco i dati Ads dei giornali a Ottobre 2024

Corriere della Sera

Ottobre 2024

227.267

Settembre 2024

231.661

Repubblica

Ottobre 2024

141.286

Settembre 2024

145.082

Gazzetta dello Sport

Ottobre 2024

130.688

Settembre 2024

141.362

Il Sole 24 Ore

Ottobre 2024

118.280

Settembre 2024

117.886

Avvenire

Ottobre 2024

105.972

Settembre 2024

103.722

La Stampa

Ottobre 2024

74.647

Settembre 2024

76.450

Il Messaggero

Ottobre 2024

61.466

Settembre 2024

58.494

Il Fatto Quotidiano

Ottobre 2024

53.541

Settembre 2024

54.620

Qn - Il resto del Carlino

Ottobre 2024

50.896

Settembre 2024

51.772

Il Gazzettino

Ottobre 2024

42.951

Settembre 2024

42.029

Qn - La Nazione

Ottobre 2024

33.550

Settembre 2024

34.238

Corriere dello Sport - Stadio

Ottobre 2024

33.605

Settembre 2024

36.760

Il Giornale

Ottobre 2024

27.337

Settembre 2024

27.976

La Verità

Ottobre 2024

25.617

Settembre 2024

26.570