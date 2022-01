Covid, Djokovic fa spesa in Danimarca: acquisita azienda che cerca una cura

Covid, Djokovic: acquisito l'80% di QuantBioRes per cura alternativa ai vaccini

Novak Djokovic scende in campo contro il Covid. Il tennista serbo ha acquistato l'80% di QuantBioRes, un'azienda danese di biotecnologie che sta lavorando allo sviluppo di una cura per il Covid-19. Lo ha dichiarato a Reuters l'amministratore delegato della società.

Come scrive l'Agi, l'investimento è stato effettuato nel giugno 2020 ma non sono state rivelate le cifre. QuantBioRes ha circa 11 ricercatori che lavorano in Danimarca, Australia e Slovenia, secondo Loncarevic, che ha ribadito come il team stia lavorando a un trattamento diverso da un vaccino. Nel dettaglio, l'oggetto della ricerca sarebbe un peptide che potrebbe inibire l'infezione delle cellule umane da parte del virus. L'azienda prevede di avviare studi clinici in Gran Bretagna a partire da questa estate.