Crisi di governo: Affari la commenta anche in tv su Aria Pulita (7 Gold)

E' il giorno decisivo per il governo: ne parliamo nel corso di "Aria Pulita"

Mercoledì 20 luglio 2022 è il giorno della verità: il Presidente del Consiglio Mario Draghi è atteso in Parlamento, dove la crisi di governo potrebbe avere uno sbocco. O il Premier cambia idea e decide di rimanere il sella, oppure al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella non resterà che verificare la possibilità di formare una nuova maggioranza (ipotesi improbabile) oppure indire le elezioni anticipate.

Di tutto questo si parlare da partire dalle 8.20 nel corso della trasmissione di attualità politica “Aria Pulita”, condotta da Simona Arrigoni su Italia 7 Gold, con ospite Lorenzo Zacchetti, vicedirettore di affaritaliani.it

