Crisi di governo, i social si ribellano: Italia Viva diventa #Italiamorta

La crisi di governo innescata da Matteo Renzi, che ha portato alle dimissioni del premier Giuseppe Conte, non va proprio giù agli utenti di Twitter. Sul popolare social network è infatti salito al primo posto tra le tendenze l'hashtag #Italiamorta, critica evidente a Italia Viva, ovvero il partito fondato da Renzi dopo l'addio al Pd.

Molti criticano Renzi non solo per quanto riguarda l'attuale crisi di governo ma anche per la sua vicinanza all'Arabia Saudita, per cui l'ex sindaco di Firenze svolge il ruolo di consulente. In particolare gli contestano le dichiarazioni espresse durante la conferenza con il principe bin Salman, in cui ha parlato di "nuovo Rinascimento" per il Paese arabo.

La maggior parte delle critiche però riguarda la possibilità che Italia Viva abbia richiesto alcuni ministeri per dare alla fiducia al Conte ter. Il partito di Renzi viene quindi accusato di essere semplicemente a caccia di poltrone.

Nel frattempo continuano le consultazioni al Quirinale e le trattative per la formazione del nuovo governo.

