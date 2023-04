Cristina Scuccia, ecco perché ha lasciato il convento. E spunta un fidanzato dell'ex suora

Scuccia, ex suor Cristina, svela perché ha lasciato il convento. E il fidanzato...

Cristina Scuccia si leva un macigno dalle scarpe. Attualmente in corsa nella nuova edizione dell’Isola dei Famosi, (l’ex) suor Cristina ha svelato che in lei c’è stato un cambiamento interiore, non c’è stato un particolare evento ma un percorso che l’ha portata lontana dal convento.

Con il successo conquistato a The Voice grazie alla sua sfrenata passione per la musica e per il canto, durante l’emergenza Covid ha avuto molto tempo per guardarsi dentro.

E a Verissimo, ospite della conduttrice Silvia Toffanin, aveva fatto sapere di non essere ancora pronta ad innamorarsi e di detto di essere in una fase della sua vita in cui si sta prendendo del tempo per lei. Tempo, questo, che la Scuccia ama utilizzare per lei, per la musica, per la sua famiglia e i suoi amici, aveva poi aggiunto che anche l’amore arriverà se sarà quello giusto.

Sembra però che in realtà abbia già un fidanzato, di recente Deianira Marzano sul suo profilo Instagram ha fatto sapere di aver parlato con una compaesana della naufraga. Questa le avrebbe detto che Cristina Scuccia ha un fidanzato e che tutti in paese ne sono a conoscenza, l’identità del ragazzo però al momento non è stata ancora rivelata.