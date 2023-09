Crozza/Bandecchi con la sua ‘democrazia’ tra due anni sarà presidente del consiglio “E allora sì che spariranno le panchine...”

New entry nella scuderia di personaggi della prima puntata della nuova stagione di FRATELLI DI CROZZA - in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - con Maurizio Crozza nelle fumantine vesti di Stefano Bandecchi – sindaco di Terni – che a suon di ‘democrazia’ aspira alla Presidenza del Consiglio.



