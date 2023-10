Crozza/De Luca sui test d’ingresso di medicina: “I ragazzi per colpa dei test perdono la testa ed entrano nel tunnel del tatuaggio: se dio avesse voluto per voi inchiostro nel corpo vi avrebbe fatto seppie!”

Nella nuova puntata di FRATELLI DI CROZZA – in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ – Maurizio Crozza torna nelle vesti del Presidente della Campania, Vincenzo De Luca, adirato con gli ideatori dei test d’ingresso per la facoltà di Medicina in Italia: “La mia è una battaglia strenua e continua in favore dei ragazzi che per colpa dei test poi perdono la testa ed entrano nel tunnel del tatuaggio [...] Se Dio avesse voluto per voi inchiostro nel corpo vi avrebbe fatto seppie! Ragazzi non vi tatuate, restate liberi che poi quella diventa una dipendenza…che poi vi porta alle droghe leggere… che poi vi porta alle droghe pesanti…ed è lì che poi, inevitabilmente, diventate ideatori di test di Medicina!” Iscriviti alla newsletter