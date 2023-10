Crozza/Giambruno-Senaldi sul ‘bivacco’ degli universitari nelle tende per il caro affitti: “Se un poliziotto si trova casualmente da quelle parti e lo studente dà una testata a un manganello un po’ te la sei cercata”

Nuova puntata di FRATELLI DI CROZZA – in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ – e nuovo giro di corsa per Maurizio Crozza nei panni di Andrea Giambruno e il suo braccio destro, Pietro Senaldi. Insieme si focalizzano sugli universitari accampati nelle tende per protesta al caro affitti: “Possiamo definirli... ragazzotti un po’ viziati che se si spostano dalla camera da letto al bagno accusano il jet leg, figuriamoci fare avanti e indietro da Milano a Monza [...] Se sei uno studente, hai tutto il diritto di protestare nelle tende, per carità… però se un poliziotto si trova casualmente da quelle parti e lo studente, uscendo dalla tenda, dopo che magari si è fatto una, due, tre canne, dà una testata a un manganello attaccato a un poliziotto… un po’ te la sei cercata.” Iscriviti alla newsletter