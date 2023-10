Crozza/La Russa: “Io sto con Israele. Mussolini non ha mai tirato bombe sugli ebrei, no…lui li metteva sui treni”

Nella nuova puntata di FRATELLI DI CROZZA – in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ – Maurizio Crozza torna nei panni del presidente del Senato Ignazio La Russa impegnato in faccende domestiche, trova il tempo per manifestare la sua vicinanza ad Israele e al popolo ebraico ma non manca di puntualizzare le sue origini ideologiche difendendo Mussolini: “Non cominciamo con ‘sta vecchia storia! Lui non ha mai tirato bombe sugli ebrei... no, lui li metteva sui treni. Adesso scusi ma devo andare a Ballando con le Stelle! Poi magari faccio un salto da Fazio visto che non ci è andato Patrick Zaki.”