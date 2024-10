Crozza nei panni di Meloni: "Abbiamo abolito le domande! Niente conferenze stampa, solo video celebrativi"

Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda ogni venerdì in prima serata su Nove e in streaming su discovery+, Maurizio Crozza torna nei panni della Premier Giorgia Meloni intenta a fare l’ennesimo video celebrativo con i risultati del suo governo: «Dal 22 ottobre 2022 sono due anni che al governo sto a fa’ un capolavoro! ‘A Cappella Sistina dee legislature!» - ma viene ripetutamente interrotta dal contraddittorio, questo sconosciuto, dalla voce fuori campo - «A coso… ma chi sei… ma chi l’ha fatto entra’ questo? Ma che fai… m’interrompi? Ma che fa’? Vuoi fa’ ‘na conferenza stampa? Ma non lo sai che io non faccio conferenze stampa dal novembre del 2023?!? Stavo a fa’ una cosa tutta emozionale, c’ho tutti i peli dritti che il braccio pare ‘na spazzola! Ma che è un interrogatorio? Mica semo in tribunale, a parte che fra un po’ li chiudiamo tutti ma poi, se mi facevi finire il video, te lo dicevo io che tra le tante cose che abbiamo fatto come governo… avemo abolito proprio le domande!»