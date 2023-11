Crozza/monologo: «Aumento di neo leader di ultradestra: nel mondo c’è tanta voglia di bruti»

Maurizio Crozza nella nuova puntata di FRATELLI DI CROZZA – in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ – ci mostra alcuni neo leader dell’ultradestra nella politica mondiale: «Javier Milei. È contro l’aborto… ma favorevole alla vendita di organi. Cioè per Milei la vita è sacra… ma a “tranci” vale molto di più. È per quello che va in giro con la motosega [...] In confronto La Russa sembra Kennedy. Comunque ricapitolando… vuole abolire i ministeri, azzerare lo Stato e dare tutto ai privati: scuola…trasporti…sanità. Praticamente è una specie di Formigoni a cui è morto il parrucchiere. [...] Orami la tendenza è chiara: nel mondo c’è tanta voglia di bruti»