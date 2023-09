Crozza/Monologo l’Italia è un paese cosí generoso che investe nella formazione di figure professionali da mandare all’estero “È come addestrare un cane da tartufo e poi regalare sia il cane che il tartufo”

Nella prima puntata della nuova stagione di FRATELLI DI CROZZA - in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - Maurizio Crozza illustra la situazione della mancanza di medici e figure professionali nelle quali l’Italia prima investe per la loro formazione e poi lascia scappare: “Per formare quei 500 medici, che vanno in Arabia Saudita, lo Stato ha speso 150 mila euro ognuno. Pur di non alzare il loro stipendio in Italia preferiamo regalare 75 milioni agli sceicchi. È come addestrare un cane da tartufo e poi regalare sia il cane che il tartufo.” - per i sindacati la colpa del buco del personale è dei salari bassi - “Lo stipendio base di un tranviere a Milano è di 1.100/1.200 euro netti al mese. Che tradotto in milanese sono due spritz, patatine escluse.”

