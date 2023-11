Crozza/Razzi sugli evasori fiscali: «Lo stato è come una moglie, non le puoi dire proprio tutto, tutto, tutto»

Nella nuova puntata di FRATELLI DI CROZZA – in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ – Maurizio Crozza torna nei panni di Antonio Razzi incredulo sulla percentuale degli evasori in Italia: «Ma tu sei sicuro? Non è che hai preso un abbacchio? Perché se fosse così…è una cosa tanto ma tanto grave eh! [...] Io non credo che metà degli italiani…ancora paga le tasse! Se così veramente sarebbe l’inciviltà totale.» - e sulle imprese - «Anche se lo Stato è famiglia, tu non ci puoi dire proprio tutto, tutto, tutto. Lo stato è come la moglie!».