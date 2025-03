Da Ballando con le Stelle a 'Ballando on the road 2025': Milly Carlucci a caccia di nuovi talenti

Ballando on the Road 2025, Milly Carlucci e il talent show itinerante in viaggio per l'Italia

Quest’anno "Ballando on the Road" celebra un traguardo straordinario: 10 anni di passione, emozioni e danza! Il tour, ideato per portare la magia del ballo nelle città d’Italia, ha conquistato il cuore di milioni di persone, diventando un punto di riferimento per tutti gli appassionati di danza e intrattenimento. Dal suo debutto, "Ballando on the Road" ha attraversato l’Italia da nord a sud, coinvolgendo tantissimi talenti, amatori e professionisti che, con la loro passione, hanno contribuito a rendere ogni tappa un evento speciale. Il tour ha portato la danza al centro dei centri commerciali più importanti, creando un legame unico con il pubblico e trasformando ogni esibizione in un’esperienza di partecipazione collettiva.

Adrenalina, energia e tanta voglia di arrivare, con queste premesse prende il via la decima edizione di “Ballando on the road 2025, il talent show itinerante più seguito di sempre. Milly Carlucci e la sua squadra iniziano il viaggio celebrando questo importante decennale alla volta di Lamezia Terme, dove numerosi si sono dati appuntamento tutti gli appassionati della danza della Calabria e non solo, pronti a farsi esaminare e conquistare la giuria di esperti capitanata da Milly Carlucci! L’ambito Premio è arrivare agli appuntamenti in televisione di Ballando on the road nel pomeriggio di Rai 1 e da lì al torneo Ballando con te nel serale di Ballando con le stelle. L’appuntamento con i casting della prima tappa è l’22-23 marzo, a Lamezia Terme nella splendida Calabria, qui le selezioni si svolgeranno presso il Centro Commerciale Due Mari ” (SS 280 dei Due Mari 88025 - Maida CZ.).

In questa due giorni di instancabili provini, il pubblico presente potrà inoltre incontrare: Carolyn Smith, Veera Kinnunen, Rebecca Gabrielli, Simone Di Pasquale e Pasquale La Rocca.

Il casting prevede 2 selezioni diverse

SELEZIONE PRO: riservata a tutti i professionisti di qualunque specialità, che abbiano compiuto i 18 anni di età’. Iscrivendosi nella categoria PRO si potrà anche essere valutati per diventare uno dei nuovi maestri di Ballando con le Stelle 2025, come e’ accaduto ai vincitori dello scorso anno Sophia Berto e Nikita Perotti, che quest’anno faranno parte del cast della trasmissione del sabato sera.

SELEZIONE OPEN: aperta a tutti gli appassionati del ballo, senza limitazioni di specialità categoria ed eta’ (anche hip hop, tango argentino, danza del ventre, latini, standard, caraibici, etc).

Come di consueto “Ballando on the road 2025” concluderà il suo viaggio a Roma, ultima possibilità di esibirsi per chi non ha partecipato alle selezioni nelle altre regioni. Appuntamento per il gran finale, il 5 e 6 Aprile a Roma. Gli incontri con gli appassionati del ballo inizieranno alle ore 13.00 di ogni sabato e domenica in programma. Dunque, per tutti i partecipanti ai casting di Ballando On The Road c’è la reale possibilità di arrivare alla ribalta sulla rete ammiraglia della Rai.