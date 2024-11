"Da noi… a ruota libera" con Francesca Fialdini 4 ospiti super: Bisio (esordio letterario) e poi...

Claudio Bisio, Nina Zilli e gli ospiti Francesca Fialdini su Rai1 a Da noi… a Ruota Libera

Claudio Bisio e il suo primo romanzo, “Il talento degli scomparsi”, Alba Rohrwacher e Irene Maiorino, protagoniste nei panni di Lenù e Lila, della quarta e ultima stagione de “L’Amica Geniale”, Nina Zilli e Pasquale La Rocca, concorrenti di “Ballando con le Stelle”, costretti a ritirarsi a causa di un infortunio, ma che sperano nel ripescaggio: sono gli ospiti della nuova puntata di “Da noi… a Ruota Libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini, in onda domenica 10 novembre alle 17.20 su Rai 1.

Ospite poi, anche Massimo Manni, fondatore de “Il Santuario Capra Libera Tutti,” un luogo di accoglienza e cura per animali alle porte di Roma. In ogni puntata di “Da noi… a Ruota Libera”, Francesca Fialdini racconta la vita artistica e privata di personaggi celebri e non che hanno saputo imprimere un “giro di ruota” originale e positivo alla propria vita e a quella degli altri compiendo scelte coraggiose e anticonvenzionali. “Da Noi… a Ruota Libera” è un programma realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli.